SOL Parti, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'gün birlik' mesajıyla karşı çıktı - Son Dakika
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SOL Parti, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'gün birlik' mesajıyla karşı çıktı

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SOL Parti, Halk TV\'ye kayyım atanmasına \'gün birlik\' mesajıyla karşı çıktı
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SOL Parti, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek Halk TV'nin kapatılmasını iktidarın son adımı olarak nitelendirdi. Parti, gençler, kadınlar, işçiler, köylüler, tüm emekçiler ve ezilenleri dayanışma ve birlik için mücadeleye çağırdı.

(ANKARA) - SOL Parti, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Birleşerek her alanda dayanışma ve birlik için mücadele etmek zorundayız. Gün dayanışma, gün birlik, gün mücadele günüdür" açıklamasını yaptı.

SOL Parti'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halkın haber alma hakkı için Halk TV ile omuz omuzayız. Tüm muhalefet zeminlerini dağıtmak için harekete geçen iktidarın son adımı, HALK TV'nin kapatılması oldu. Çökmeye mahkum iktidarlarını ayakta tutabilmek için ülkeyi, seçimlerin de fiilen ortadan kaldırıldığı bir rejime dönüşmeye zorluyorlar. Açık ki devletin tüm baskı gücünü ve imkanlarını muhalefeti susturmak için seferber eden bir iktidara son vermek, sadece seçimi bekleyerek başarılamaz. Bütün halk güçleri, toplumsal mücadele inisiyatifleri… Gençler, kadınlar, işçiler, köylüler, tüm emekçiler… Aleviler, Sünniler, Türkler, Kürtler, tüm ezilenler… Birleşerek her alanda dayanışma ve birlik için mücadele etmek zorundayız. Gün dayanışma, gün birlik, gün mücadele günüdür."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: SOL Parti, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'gün birlik' mesajıyla karşı çıktı - Son Dakika
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