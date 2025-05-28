Solhan'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerler hazırladığı ürünleri sergiledi.

Solhan Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Yıl Sonu Sergisinin açılışı yapıldı.

Kaymakam Muhammed Çetin, kursiyerlerin sene boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini sergilediklerini, onların bu güzel günlerinde yanlarında olduklarını söyledi.

Sergide birbirinden güzel el işleri, el emeklerini gördüklerini belirten Çetin, "Onlar adına gururluyuz, kurslarımız artarak devam edecek. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Kaymakam Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi ve vatandaşlar stantları gezdi.