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Solhan'daki gençlik merkezi, 2023 yılında 3 bin 500 gence ulaştı - Son Dakika
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Solhan'daki gençlik merkezi, 2023 yılında 3 bin 500 gence ulaştı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan gençlik merkezi, 2023 yılında yaklaşık 3 bin 500 kişiye sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerle eğitimler vererek bireysel gelişimlerine destek oldu. Gençlik merkezi, gençlerin boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirdi ve gençlere ücretsiz dil kursları, spor eğitimleri ve sanat/bilim etkinlikleri gibi fırsatlar sunarak çok yönlü gelişimlerine katkı sağladı.

Solhan\'daki gençlik merkezi, 2023 yılında 3 bin 500 gence ulaştı
21.01.2024 - 19:58,  Güncelleme: 20:01
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Solhan'daki gençlik merkezi, 2023 yılında 3 bin 500 gence ulaştı

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesindeki gençlik merkezi, 2023 yılı içerisinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerle yaklaşık 3 bin 500 kişiye eğitimler verdi, bireysel gelişimine destek oldu.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı olan Gençlik Merkezi, ilçe genelindeki gençlerin uğrak noktası haline geldi. Sportif, sanatsal, kültürel ve bireysel olarak çeşitli faaliyetlerle gençlere hizmet sunan merkez, 2023 yılında 500'e aşkın faaliyet gerçekleştirdi.

Yine 2023 yılı içerisinde bu faaliyetlerle yaklaşık 3 bin 500 gence ulaşan ve bireysel gelişimlerine katkı sunan gençlik merkezi, eğitimlere kaldıkları yerden devam ediyor.

Amaçlarının gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri'nde görevli Ramazan Kızılırmak, "İlçemizde cazibe merkezine haline gelen gençlik merkezimiz sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleriyle gençlerin uğrak noktası haline geldi. Gençlerin, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için ilçe genelinde 2023 yılı içerisinde 500'ü aşkın faaliyet gerçekleştirdik. Bir yılda toplam 3 bin 500 gence ulaşılarak gençlerin eğitim ve sportif gelişimine katkı sağladık. Ücretsiz olarak sunulan dil kursları, yüzme, voleybol, masa tenisi, atletizm, sanat ve bilim gibi çeşitli eğitimlerle gençlerin çok yönlü gelişimine imkan tanımaktayız. Buradaki diğer bir amacımız, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak bireysel gelişimlerine katkı sağlamaktır" dedi.

Kaynak: İHA
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