Solingen Saldırısı İçin Anma Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "32 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden beş vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen, 2022 yılında kaybettiğimiz Bilge Ana Mevlüde Genç'i bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, 32 yıl önce gerçekleştirilen Solingen saldırısında hayatını kaybeden beş Türk vatandaşı için anma mesajı yayınladı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"32 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden beş vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen, 2022 yılında kaybettiğimiz Bilge Ana Mevlüde Genç'i bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz. Ülkemiz, yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile olan mücadelesini her platformda kararlıkla sürdürecektir."