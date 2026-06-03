Solomon Adaları'nda Güvenlik Anlaşması Gözden Geçirilecek

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nda yeni Başbakan Matthew Wale, ülkesinin 2022'de Çin ile imzaladığı "tartışmalı" güvenlik anlaşmasını gözden geçireceğini açıkladı.

Geçen ay göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Avustralya'nın başkenti Canberra'ya düzenlenen Wale, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ortak basın toplantısında konuşan Wale, Çin ile imzalanan güvenlik anlaşmasını tam olarak incelemediğini ifade ederek, "Bu ikili anlaşmada bir gizlilik maddesi bulunuyor. Ancak diğer birçok ülkeyle olan güvenlik anlaşmalarımızı gözden geçirdiğimiz gibi Çin ile olan anlaşmayı da gözden geçireceğiz." dedi.

Uzun yıllar muhalefet liderliği yapan Wale, Solomon Adaları'nın Pekin yönetimiyle yakınlaşmasına, 2022'deki güvenlik anlaşmasına ve ülkenin 2019'da diplomatik ilişkilerini Tayvan'dan Çin'e kaydırmasına yönelik en sert eleştirileri getiren isimlerin başında geliyordu.

Wale, eski Başbakan Jeremiah Manele'nin güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından, 15 Mayıs'ta parlamentoda yapılan oylamayı 22'ye karşı 26 oyla kazanarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Avustralya, Solomon Adaları ile ikili ilişkileri üst seviyeye taşımaya hazır

Avustralya Başbakanı Albanese de, Solomon Adaları'nın "talebi doğrultusunda" ikili ilişkilerimizi daha üst bir seviyeye taşıma taahhüdünde bulunduklarını vurgulayarak "Bu durum; karşılıklı güven, saygı ve açık diyaloğa dayanan yeni ve kapsamlı bir antlaşma ile karara bağlanacaktır. Bu gelişme, Avustralya ve Solomon Adaları'nın küresel ve bölgesel zorluklara ortaklar olarak karşı koymasını sağlayacaktır." dedi.

Albanese, Avustralya'nın Pasifik'teki ulusların egemenliğine saygı duyduğunu ve Wale tarafından alınacak kararlara saygı göstereceklerini dile getirdi.

Solomon Adaları Polis Teşkilatı ile Avustralya Federal Polisi arasındaki işbirliğini ilerletme ve kapasiteyi geliştirme konusunda mutabık kaldıklarına işaret eden Albanese, "Solomon Adaları'nın bu mutabakat zaptını imzalamasını memnuniyetle karşılıyor ve bölgesel güvenliğe olan ortak bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Maila Tropikal Kasırgası'nın yaralarını sarmak ve mevcut enerji sorunlarıyla başa çıkmak için (ülkeye) 200 milyon dolar sağlayacağız." diye konuştu.