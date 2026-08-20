SOLOTÜRK Arhavi'de Gösteri Uçuşu Yaptı
Türk Hava Kuvvetleri'nin SOLOTÜRK timi, Arhavi'de düzenlenen festivalde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Artvin'in Arhavi ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
İlçede organize edilen 52. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteri uçuşunu binlerce kişi takip etti.
Gösteri uçuşunu izlemek için ilçe sahilinde bir araya gelenler, timin akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.
Arhavi Belediyesince organize edilen festival çerçevesinde 23 Ağustos'a kadar kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.
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