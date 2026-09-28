SOLOTÜRK, Diyarbakır\'da prova uçuşu yaptı, 3 Ekim\'de gösteri uçuşu yapacak

SOLOTÜRK, Diyarbakır'da prova uçuşu yaptı, 3 Ekim'de gösteri uçuşu yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki İçkale ve Hevsel Bahçeleri üzerinde yaklaşık 20 dakika süren prova uçuşu yaptı. Vatandaşlar akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla görüntülerken SOLOTÜRK, 3 Ekim Cumartesi saat 15.30'da Diyarbakır'da gösteri uçuşu yapacak.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Diyarbakır'da tarihi mekanların üzerinde prova uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK, merkez Sur ilçesindeki İçkale yerleşkesi ve Hevsel Bahçeleri üzerinde uçtu.
Vatandaşlar, akrobatik hareketlerle??????? unutulmaz bir deneyim sunan gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.
Yaklaşık 20 dakika süren provayı izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.
SOLOTÜRK, 3 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri ve İçkale üzerinde gösteri uçuşu yapacak.
Kaynak: AA
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