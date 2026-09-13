SOLOTÜRK, Fransa'daki hava üssünde F-16 ile gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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SOLOTÜRK, Fransa'daki hava üssünde F-16 ile gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Fransa\'daki hava üssünde F-16 ile gösteri uçuşu yaptı
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Fransa'nın doğusundaki Saint-Dizier kentindeki 113 Hava Üssü'nde düzenlenen Açık Kapı Günleri etkinliğinde SOLOTÜRK, F-16 savaş uçağıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Etkinlikte ziyaretçiler Rafale ve Mirage 2000 simülatörlerini test ederken, SOLOTÜRK'ün bugünkü gösteriye de katılması bekleniyor.

Fransa'nın doğusundaki Saint-Dizier kentindeki hava üssünde düzenlenen etkinlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Fransa'da Saint-Dizier'deki "113 Hava Üssü"nde dün başlayan "Açık Kapı Günleri" etkinliği devam ediyor.

Hava kuvvetlerine ilişkin mesleklerin tanıtıldığı etkinlikte, ziyaretçiler Fransız ordusunun envanterindeki Rafale ve Mirage 2000 tipi uçakların simülatörlerini de test edebiliyor.

Etkinlik kapsamında dün düzenlenen hava gösterisinde SOLOTÜRK, F-16 savaş uçağı ile gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK'ün bugün hava üssünde düzenlenecek bir diğer hava gösterisine de katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK, Fransa'daki hava üssünde F-16 ile gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

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