SOLOTÜRK, Giresun\'da Uçuş Gösterisi Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Kentte, halk arasında bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı festival kapsamında, SOLOTÜRK'ün Gemilerçekeği mevkisinde gerçekleştirdiği uçuş ilgi gördü.
Alparslan Türkeş Parkı ve Giresun Kalesi'nden uçuşu izleyen bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün Giresun semalarındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.
