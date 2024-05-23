SOLOTÜRK, Kırıkkale Tanıtım Günleri'nde gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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SOLOTÜRK, Kırıkkale Tanıtım Günleri'nde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Kırıkkale Tanıtım Günleri\'nde gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kırıkkale Valiliği otoparkında toplanan vatandaşlar, festival kapsamında düzenlenen uçuşu izledi. Gösteri sırasında vatandaşlar, çalınan marş ve türkülere eşlik etti. Vali Mehmet Makas, gösterinin ardından SOLOTÜRK ekibinin gösterisini izlediklerini belirtti ve Türk pilotlara güvendiklerini vurguladı. Gösteriyi izleyen vatandaşlar da gurur duyduklarını ve gösteriyi muhteşem bulduklarını ifade etti.

23.05.2024 15:43
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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, "KALEFEST" Kırıkkale Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Kırıkkale Valiliğine ait otoparkta toplanan vatandaşlar, dün başlayan festival kapsamında organize edilen uçuşu izledi. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri sırasında vatandaşlar, çalınan marş ve türkülere de eşlik etti.

Vali Mehmet Makas, gösterinin ardından gazetecilere, ilkini gerçekleştirdikleri "KALEFEST" kapsamında SOLOTÜRK ekibinin gösterisini izlediklerini söyledi.

Katılımcıların da çok heyecanlandığını dile getiren Makas, "Türk'ün damarlarındaki asil kanın hareketlendiğini burada hep beraber müşahede ettik. Dünyada hiçbir pilotun yapamayacağı gösterileri bizim pilotlarımız yapıyor, onlara güveniyoruz. Türk'ün çağı Türkiye Yüzyılı'nda nice evlatlarımızın uzay ve havacılıkta, göklere ve uzaya imza atacağını da biliyoruz." diye konuştu.

Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Emel Bıyık, alana iki kızıyla geldiğini aktararak, "Gurur duyuyoruz, destek olmak için geldik. Gösteri muhteşemdi, nazar değemesin diye dua okudum." dedi.

Sekizinci sınıf öğrenci Zeynep Erkan ise böyle bir anı kaçırmak istemediğini belirterek, gösteriyi çok beğendiğini kaydetti.

Gösteriyi, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.

Kaynak: AA

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