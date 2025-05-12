SOLOTÜRK Malatya'da Gösteri Uçuşu Yaptı

TÜRK Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK, İnönü Üniversitesi'nin 50'nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile Malatya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 7'nci Ana Jet Komutanlığı'ndan havalanan SOLOTÜRK ekibi üniversite yerleşkesindeki stadyum üzerinden geçerek akrobatik hareketler sergiledi. Gösteriyi Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2'inci Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tüm General Erman Kiraz, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer ile birlikte bazı kurum müdürleri ve yaklaşık 20 bin vatandaş ilgi ile takip etti. Gökyüzünde akrobatik gösteriler sergileyen SOLOTÜRK ekibinin gösterisini izleyen vatandaşlar cep telefonları ile anı ölümsüzleştirdi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA