Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK'ün pilotları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'ndeki etkinlikte havacılık tutkunlarıyla bir araya geldi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan etkinlikte SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule, havacılık meraklılarına savaş pilotu olma süreçlerini anlattı.
Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük atılımlar yaptığına vurgu yapan Bakıcı, "Savunma sanayimizin güçlü olması demek ordumuzun güçlü olması demek, ordumuzun güçlü olması demek Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olması demektir. Savunma sanayimizin yaptığı milli atılımlar sayesinde envantere giren akıllı mühimmatlar, İHA'lar, SiHA'larla beraber dışa bağımlılığımız bitti. Tüm mühimmatlarımızı milli savunma sanayimiz üretiyor." diye konuştu.
Bakıcı, F-16 savaş uçağı pilotu olarak gösteriler yaptıklarını ancak yerli ve milli savaş uçağı Kaan ile bu gösterileri yapmak istediklerini belirterek, "Kaan uçağımızı uçurduk. Hızlı bir şekilde sürece dahil oldu. Gökyüzündeki yerini aldı. Bizlere çok soru geliyor; 'F-16 olmasaydı hangi uçakla gösteri yapmak isterdiniz?' diye. Yerli ve milli uçağımızla yapmak isterdik. İnşallah Kaan'ın pilotları da buradaki gençlerin arasından çıkacak." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan hava bakım lisesi öğrencisi Mustafa Kuşadalığil, hem pilotları görmek hem de bilgi edinmek için geldiklerini ifade ederek, "Ortam havacılık için çok güzel. Müze çok güzel, Hava Harp Okulu okuma ve pilot olmaya niyetim var." dedi.
Miraç Sevinç adlı öğrenci ise "Havacılığa ilgi duyuyorum. Hayalim F-16 pilotu olmak. SOLOTÜRK'e de hayranım. Gösterileri çok güzel. Bugün onları yakından tanıma fırsatım oldu. Bizim için büyük bir gururlar. Bizi dünyada temsil ediyorlar." diye konuştu.
Etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.
Son Dakika › Güncel › SOLOTÜRK Pilotları İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Havacılık Tutkunlarıyla Buluştu - Son Dakika
Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Konsolosluğu binası önüne çiçek bırakan İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşları, dua ederek ve mum yakarak terörü lanetledi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapılan Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesinin tamamlandığını ve en az 20 bin çalışanın hizmet vereceği bir kompleks olduğunu belirtti. Hastane kompleksi, gen ve hücre terapi hastanesi, BAHAR Projesi ve lojmanlar dahil olmak üzere birçok birimi içeriyor. Bakan Koca ayrıca, Türkiye genelinde 30 büyük şehirde benzer projelerin yapılacağını ve Sancaktepe'deki hastanenin dünyada ilk olan bir BAHAR Projesi olduğunu ifade etti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece meydana gelen don olayından etkilenen üzüm bağlarında zarar tespit çalışmaları başladı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, don zararı tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan arazi kontrollerinde bazı bölgelerde asmaların düşük sıcaklıklardan etkilendiği gözlemlendi. Çalışmaların pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.
31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan'ın düzenlediği iftar yemeğine yoğun katılım gerçekleşti. Afacan, vatandaşların tercihini net olarak ortaya koyduğunu belirtti.
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ekibi, Atatürk Havalimanı içinde bulunan Havacılık Müzesi'nde söyleşi düzenledi. Vatandaşlar, söyleşiye yoğun ilgi göstererek müzeyi gezdi. SOLOTÜRK pilotları, F16 uçağının özellikleri ve yaptıkları gösteriler hakkında detaylı bilgiler verdi. Söyleşinin ardından vatandaşlar, aldıkları ürünleri ve posterleri pilotlara imzalattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali ilk maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Faktoring'e 90-64 mağlup oldu. Galatasaray, maçın hemen başından itibaren üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti. Erdoğan, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu ve Türkiye'nin terörle mücadelede Rusya ile iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 'Korku Evi'nde çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İşletmede meydana gelen yangın sonucunda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve çıkış çalışmaları, dar alanda pas çalışması ve taktik maçla tamamlandı. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncular ise idmana katılmadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın dördüncü katında bulunan iş yerinde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?