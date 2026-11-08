SOLOTÜRK\'ün Anıtkabir saygı uçuşu provası Ankara\'da birçok noktadan ilgiyle izlendi

SOLOTÜRK'ün Anıtkabir saygı uçuşu provası Ankara'da birçok noktadan ilgiyle izlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek. Ekip, bu uçuş öncesi bugün Ankara semalarında çevre tanıma ve prova uçuşu yaptı; prova kentte birçok noktadan ilgiyle takip edildi.
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir üzerinde gerçekleştireceği saygı uçuşu öncesi çevre tanıma ve prova uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK, 10 Kasım'da öncesi bugün Ankara semalarında prova uçuşu yaptı. Prova uçuşu Ankara'da birçok noktadan ilgiyle takip edildi.
Kaynak: DHA
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