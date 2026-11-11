SOLOTÜRK'ün Kol Komutanlığına Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SOLOTÜRK'ün Kol Komutanlığına Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK\'ün Kol Komutanlığına Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir getirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

SOLOTÜRK'te 5 yıldır Kol Komutanı olan Yarbay Murat Bakıcı görevi Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e devretti. Yeni Kol Komutanı Aydemir, Tekirdağ'ın kurtuluşunun yıl dönümünde cuma günü yapılacak uçuşta görev alacak; Binbaşı Murat Çakmak da 2'nci pilot olacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'te 5 yıldır Kol Komutanı olan Yarbay Murat Bakıcı, görevini Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e teslim etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'te dün itibarıyla görev değişimi gerçekleşti. Türkiye'nin gökyüzündeki milli gücünü ve pilotaj kabiliyetini temsil eden SOLOTÜRK'ün 5 yıldır Kol Komutanı olan Yarbay Murat Bakıcı, görevini Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e devretti.

İlk gösteri uçuşunu 2022 yılında Çanakkale'de gerçekleştiren ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, son uçuşunu da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde dün Anıtkabir'in üzerinde 'saygı uçuşu' kapsamında gerçekleştirecekti. Ancak hava koşulları nedeniyle uçuş gerçekleşmedi.

Görev değişiminin ardından, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde cuma günü gerçekleştirilecek uçuşta, Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir Kol Komutanı, Hava Pilot Binbaşı Murat Çakmak ise ekibin 2'nci pilotu olarak görev yapacak.

Kaynak: DHA
Murat ÇakmakHavacılıkTekirdağSavunmaGüncelPilotSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Güllü soruşturmasında yeni gelişme Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı“nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor
13:21
Eren Elmalı hayranını kırmadı Herkes aynı yorumu yaptı
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 13:59:47. #7.13#
SON DAKİKA: SOLOTÜRK'ün Kol Komutanlığına Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android