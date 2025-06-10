Solunum Sıkıntısı Çeken Hasta Helikopterle Sevk Edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 54 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören hastanın Van'a sevkine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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