Soma Belediye Başkanı Sercan Okur Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur Göreve Başladı

31 Mart yerel seçimlerinde Soma Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sercan Okur, mazbatasını aldı ve görevine başladı. Okur, göreve başlamasının ardından makam odasının kapısını söktü.

03.04.2024 19:19  Güncelleme: 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde Soma Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sercan Okur, mazbatasını aldı. Okur, "Sizlerin huzurunda parti rozetini çıkarıyor, sayın ilçe başkanımıza emanet ediyorum. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil tüm Somalıların ve herkesin belediye başkanı olacağım" dedi. Okur, görevi devraldıktan sonra ilk olarak makam odasının kapısını söktü.

31 Mart yerel seçimlerinde Soma Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sercan Okur mazbatasını aldı. Mazbatasını almasının ardından Soma halkı ile buluşan Okur, seçim başarısını vatandaşlarla birlikte 'erik dalı' oynayarak kutladı.

Okur, daha sonra Soma Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninde görevini devraldı. Törende konuşan eski AKP Belediye Başkanı Ali Tulup "2019 seçimlerinde partimizin beni aday göstermesi ile bugüne kadar Soma Belediye Başkanlığı görevine devam ettim. Benim önceliğim şu oldu. Ben hiçbir zaman Milli Eğitim'den gelen talepleri geri çevirmedim. Yapmış olduğumuz gençlik merkezi ile gençlere verdiğimiz önemi ifade etmek istiyorum. Belediyemizin borcu yok, kasada paramız da var" dedi.

Yeni Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise "Başkanımız Ali Tulup'a şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel seviyeli bir seçim dönemi geçirdik. Seçim döneminde kin ve nefret değil sevgi saygı ve centilmenlik ön plandaydı. Bu nedenle seçime giren tüm aday arkadaşlarıma, siyasi partilerin yöneticilerine, teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda parti rozetini çıkarıyor, sayın ilçe başkanımıza emanet ediyorum. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil tüm Somalıların ve herkesin belediye başkanı olacağım. Kimseyi kimseden ayırmadan, particilik ve hemşehricilik yapmadan haktan ve hukuktan ayrılmadan, liyakate önem vererek, sevgi ve saygı çerçevesinde başkanlık yapacağım" şeklinde konuştu.

Daha sonra makam odasına geçen Okur, "Kıymetli Somalılar, şarjlı matkaplar, tornavidalar hazır mı" diyerek eline aldığı matkap ile makam odasının kapısını söktü.

Kaynak: ANKA

Soma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma Belediye Başkanı Sercan Okur Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:16 Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti
19:13 Van’da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti’den ilk yorum Van'da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti'den ilk yorum
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
18:38 Tiryakilere kötü haber Sigaraya 9 TL zam geldi Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 9 TL zam geldi
19:26 Arda Güler, sosyal medyada kaslı haliyle gündem oldu Arda Güler, sosyal medyada kaslı haliyle gündem oldu
18:59 Fenerbahçe’ye müjde Yıldız futbolcuların cezası askıya alındı Fenerbahçe'ye müjde! Yıldız futbolcuların cezası askıya alındı
17:22 TFF’ye şart koştular Fenerbahçe’den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı TFF'ye şart koştular! Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
17:02 İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı
16:08 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
15:04 Trabzonspor’dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin
14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
14:11 AK Partili Hüseyin Çelik’ten Van’daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir AK Partili Hüseyin Çelik'ten Van'daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir
14:11 Survivor Turabi’den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın Survivor Turabi'den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 20:55:34. #1.13#
SON DAKİKA: Soma Belediye Başkanı Sercan Okur Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement