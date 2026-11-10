Soma\'da evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1956 hap bulundu, zanlı tutuklandı

Soma'da evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1956 hap bulundu, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soma'da jandarmanın bir zanlının evine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1956 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi; gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçede devriye yapan ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi de suçüstü yakaladı.
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Y.Ö'nün (21) evine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 1956 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi de suçüstü yakaladı.
Kaynak: AA
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