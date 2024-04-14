Soma\'da maden ocağında tambura sıkışan işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden ocağında tambura sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
İlçede faaliyet yürüten özel maden ocağında çalışan Halit Gürpınar (41) tambura sıkıştı.
Mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine maden ocağına sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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