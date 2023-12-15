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Soma'da ruhsatsız tüfek satan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Soma'da ruhsatsız tüfek satan 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde av ürünleri bayisinde ruhsatsız ve faturasız tüfek sattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Ş.B'nin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada 149 tüfek, 66 kurusıkı tabanca, 12 bin mermi ve fişek, 480 meşale, 71 paket havai fişek ile tezgah üstü matkap ve tamir malzemeleri ele geçirildi.

Soma\'da ruhsatsız tüfek satan 2 kişi tutuklandı
15.12.2023 - 16:41,  Güncelleme: 16:42
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Manisa'nın Soma ilçesinde işlettiği av ürünleri bayisinde ruhsatsız ve faturasız tüfek sattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan av ürünleri satıcısı Ş.B'nin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada 149 tüfek, 66 kurusıkı tabanca, yaklaşık 12 bin mermi ve fişek, 480 meşale, 71 paket havai fişek ile tezgah üstü matkap, tamir malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.B. ve N.B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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