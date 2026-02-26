Soma\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

MANİSA'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 516 sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, E.Y. (23), F.A. (23) ve F.A. (22) isimli şüphelilerin ikametlerinde önceki gün arama yapıldı. Yapılan aramalarda 516 sentetik ecza hap ile 1 pala, 1 bıçak ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.