Soma'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Soma'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi sayısı 5'e yükseldi

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Soma\'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi sayısı 5\'e yükseldi
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı ve ölen işçi sayısı 5'e yükseldi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin "Yaşanan bu elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer faciaların bir daha yaşanmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, göçük altında kalan 3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçükte hayatını kaybeden madenci sayısı 5'e yükseldi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Soma'da maden ocağında meydana gelen göçükte, ?sabah saatlerine kadar umutla ve aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından, göçük altında kalan işçilerden Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Daha önce kaybettiğimiz canlarımızla birlikte yüreğimizdeki bu büyük acı, maalesef katlanarak artmıştır. ?Hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm maden emek camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer faciaların bir daha yaşanmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. ?Başımız sağ olsun"

Kaynak: ANKA
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