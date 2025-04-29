Soma Davası Kararına Tepki: '301 Canın Ağırlığını Taşımıyor' - Son Dakika
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Soma Davası Kararına Tepki: '301 Canın Ağırlığını Taşımıyor'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma maden faciasında sorumlu kamu görevlilerine verilen cezaları eleştirerek, verilen kararın vicdanları yaraladığını ifade etti. 301 madencinin can verdiği olayın ardından yıllar geçmesine rağmen adaletin sağlanmadığını vurguladı.

29.04.2025 23:24  Güncelleme: 07:58
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 28 kamu görevlisinin yargılandığı dava kararına ilişkin, "Bugün kamu görevlilerinin yargılandığı davada verilen karar, vicdanları derinden yaralamıştır. 10 kişinin beraat ettiği, kalan sanıklara yalnızca aylarla ölçülen cezaların verildiği bu karar, 301 canın ağırlığını asla taşımamaktadır." dedi.

Soma'da 301 madencinin can verdiği maden faciasına ilişkinSoma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti, 18'ine ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezası verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2014 yılında Soma'da 301 madencimizi toprağa verdik. Her biri bir baba, bir evlat, bir kardeşti. Aradan yıllar geçti ama ne acımız dindi, ne de adalet beklentimiz karşılık buldu.

Bugün kamu görevlilerinin yargılandığı davada verilen karar, vicdanları derinden yaralamıştır. 10 kişinin beraat ettiği, kalan sanıklara yalnızca aylarla ölçülen cezaların verildiği bu karar, 301 canın ağırlığını asla taşımamaktadır.

Soma, bir kaza değil; göz göre göre gelen bir ihmaller zinciriydi. Bu kadar büyük bir acının karşılığı bu kadar basit olmamalıydı. Biz unutmadık. Unutturmayacağız. Bu ülkede emek, alın teri ve adalet için mücadelemiz sürecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Soma Davası Kararına Tepki: '301 Canın Ağırlığını Taşımıyor' - Son Dakika

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