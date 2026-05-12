Soma Faciası'nda 12. Yıl Anması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma Faciası'nda 12. Yıl Anması

12.05.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMMOB, Soma Faciası'nın 12. yılı dolayısıyla iş güvenliği taleplerini yineledi.

(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Soma Faciası'nın 12. yılı dolayısıyla paylaşılan mesajda, "İktidara çağrımız; iş yaşamında sermaye sahiplerinin taleplerini değil can kayıplarını önlemeyi esas alan politikaların hayata geçirilmesi, işçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasını sağlayacak, madencilikte bilim, teknik ve mühendislik ilkelerine uygun çalışma ortamlarının oluşturulmasıdır. Hayatını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Soma'nın acısını unutmadık, unutturmayacağız!" ifadesini kullandı.

TMMOB, Soma Faciası'nın 12. yılında 301 madenci için anma mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ruhsatı TKİ'ye ait olan ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen Eynez/Karanlıkdere yeraltı kömür ocağında, tam 12 yıl önce 13 Mayıs 2014 saat 15.30 sıralarında meydana gelen iş cinayetinde aralarında 5 maden mühendisinin de bulunduğu 301 maden emekçisi hayatını kaybetmiştir. Facianın 12. yılında acımız halen soğumamıştır ve sorumlular hak ettiği cezayı alana kadar da soğumayacaktır. Faciada hayatını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Anıları mücadelemizde yaşamaya devam edecektir."

Ülkemiz çalışma yaşamında düşük ücret ve uzun çalışma saatleri uygulanmakta, izin ve ara dinlenme süreleri çoğu zaman kullandırılmamaktadır. Bunun yanı sıra üretim baskısı ve zorlaması, denetimlerin yeterince yapılmaması, yasal mevzuatın uygulanmaması, yasalara uyulmamasının cezasız bırakılması, çalışanların örgütlenmesinin engellenmesi, özelleştirme, taşeronlaştırma, kuralsızlaştırma ve esnekleştirmenin giderek yaygınlaştığına tanıklık etmekteyiz. İşçi Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin işverenler tarafından bir maliyet unsuru olarak görüldüğünü de gözlemlemekteyiz. Maliyetlerin olabildiğince düşürülmesini, karın en üst seviyeye çıkarılmasını, İşçi Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin alınmamasını teşvik eden bu düzen, ucuz emek sömürüsüne dayalı bir rejim yaratmaktadır.

Siyasal iktidar tarafından uygulanan bu emek rejiminde üretim alanları, Soma örneğinde olduğu gibi taşeronlaştırma yoluyla piyasaya açılmıştır. Diğer taraftan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'yla oluşturulan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi aracılığıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hizmetleri de piyasalaştırılmıştır. Tüm bu uygulamalar göz önüne alındığında, iktidar tarafından uygulanan emek rejiminin sermaye çevrelerine servet birikimi sağlarken, işçi ve emekçiler açısından sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları yaratmadığı açıkça görülmektedir.

Odamız, Soma iş cinayeti sürecinde olduğu gibi bugün de iş cinayetlerinin bir daha yaşanmaması için tüm kamuoyunu duyarlılığa çağırmaktadır. O tarihlerde Odamız tarafından, Soma iş cinayetinin bir milat olması gerektiği ve benzer faciaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin acilen alınması gerektiği her fırsatta kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ancak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre ülkemizde her yıl yaklaşık 7 Soma faciası yaşanmaktadır. O günden bugüne nice çalışmalar yürütüldü, nice yönetmelik değişiklikleri yapıldı ve birçok rapor hazırlandı ama tüm bunlar halen işçilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasını maalesef sağlayamamıştır.

İktidara çağrımız; iş yaşamında sermaye sahiplerinin taleplerini değil can kayıplarını önlemeyi esas alan politikaların hayata geçirilmesi, işçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasını sağlayacak, madencilikte bilim, teknik ve mühendislik ilkelerine uygun çalışma ortamlarının oluşturulmasıdır. 13 Mayıs 2014 tarihi bir milat haline getirilememiş olsa da, 12 yılın ardından yetkilileri madenlerde yaşanan iş cinayetlerini, iş kazalarını ve faciaları önlemek adına gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Hayatını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Soma'nın acısını unutmadık, unutturmayacağız!"

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma Faciası'nda 12. Yıl Anması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:41:54. #7.13#
SON DAKİKA: Soma Faciası'nda 12. Yıl Anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.