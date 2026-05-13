Soma Faciası'nın 12. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma Faciası'nın 12. Yılı

13.05.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TTB, Soma maden faciası için adalet talep ediyor, katliamda sorumlular yargılanmadı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Soma katliamı bizzat iktidar temsilcilerinin 'kaza, kader, fıtrat' söylemleriyle normalleştirildi. Türkiye tarihinin en büyük maden katliamıyla ilgili davada, en uzun süre cezaevinde kalan sanıklar bile her bir ölen işçi için yalnızca 8 gün hapis yatmış oldu" denildi.

TTB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamı olan Soma faciasının üzerinden 12 yıl geçtiği hatırlatıldı. Yitirilen 301 maden işçisinin acısının yüreklerde yerini koruduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soma katliamı bizzat iktidar temsilcilerinin 'kaza, kader, fıtrat' söylemleriyle normalleştirildi. Katliamda asli sorumluluğu bulunanların birçoğu yargılanmadı. Yargılananlar ise birer birer salıverildi, davada tek bir tutuklu sanık kalmadı. Türkiye tarihinin en büyük maden katliamıyla ilgili davada, en uzun süre cezaevinde kalan sanıklar bile her bir ölen işçi için yalnızca 8 gün hapis yatmış oldu. Yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınları ve iş arkadaşları adalet talep ederken ya bürokrat tekmesi ya da biber gazı ile karşılık aldı."

Avukatları Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı tamamen siyasi gerekçelerle yıllardır hapiste. Evet, yitirdiğimiz 301 maden işçisinin acısı yüreğimizde yerini koruyor fakat katliamda sorumluluğu bulunanların aklanmasının, adalet arayışının karşılıksız bırakılmasının yarattığı öfke de bilincimizde yerini koruyor. Soma Katliamı Davası'nda adalet yerini, Soma'da ve tüm maden ocaklarında emeğin hakkı karşılığını bulana kadar mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma Faciası'nın 12. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:22:58. #7.13#
SON DAKİKA: Soma Faciası'nın 12. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.