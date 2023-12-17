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Somali Cumhurbaşkanlığı Güvenliği Somali Ordusuna Devredilecek - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanlığı Güvenliği Somali Ordusuna Devredilecek

Somali Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı, Afrika Birliği Geçiş Misyonunun (ATMIS) cumhurbaşkanlığının güvenliğinin Somali ordusuna devredileceğini açıkladı. ATMIS'in geri çekilme planı kapsamında güvenliğin Somali'ye devredilmesi planlanıyor.

Somali Cumhurbaşkanlığı Güvenliği Somali Ordusuna Devredilecek
17.12.2023 - 14:31,
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Somali Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Hussein Macallin Mohamud, Afrika Birliği Geçiş Misyonunun (ATMIS) cumhurbaşkanlığının güvenliğini Somali ordusuna devredeceğini söyledi.

Mohamud, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, 16 yıldır ATMIS tarafından güvenliği sağlanan cumhurbaşkanlığı sarayının artık Somali ordusu ve polisi tarafından korunacağını ifade ederek, güvenliğin ATMIS'in geri çekilme planı kapsamında Somali'ye devredildiğini belirtti.

Somali'de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için oluşturulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), 22 binin üzerinde personeli ile başta başkent olmak üzere ülkenin önemli bölgelerinin güvenliğini sağladı.

Misyon 2022 yılında geçiş gücü (ATMIS) olarak yeniden adlandırıldı.

ATMIS'ın Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.

Kaynak: AA
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