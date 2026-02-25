Somali'de 6,5 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
Somali'de 6,5 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

25.02.2026 17:19
Somali'de kuraklık ve çatışmalar nedeniyle 6,5 milyon kişi şiddetli açlıkla karşılaşacak.

Somali'de şiddetli kuraklık, çatışmalar ve azalan küresel insani yardım nedeniyle yaklaşık 6,5 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Federal hükümet ve BM kuruluşları yaptıkları açıklamada, Somali'de insani krizinin daha da derinleştiği belirtildi.

Açıklamada, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırma raporundan elde edilen verilere göre mart ayı sonuna kadar Somali'de yaklaşık 6,5 milyon insanın kötüleşen kuraklık, çatışmalar ve küresel yardım kesintileri nedeniyle şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı aktarıldı.

2026'da 5 yaşın altındaki 1,84 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağı kaydedilen raporda, bunların yaklaşık 500 bininin ise ağır derecede yetersiz besleneceği hatırlatıldı.

Görüşlerine yer verilen BM'nin Somali İnsani Koordinatörü George Conway ve Somali Afet Yönetimi Ajansı Komiseri Mohamud Moallim Abdulle, hayat kurtarıcı desteğin acilen artırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
