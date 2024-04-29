Somali'de 88.000 Kişi Ülke İçinde Yerinden Edildi

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MOGADİŞU, 29 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2024 yılının ilk üç ayında Somali'de yaklaşık 88.000 kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

UNHCR, Pazar günü yaptığı açıklamada yerinden edilmelerin çoğunlukla çatışma ya da güvensizlikten ve Ekim- Aralık 2023 tarihleri arasında meydana gelen selin uzun vadeli etkilerinden kaynaklandığını belirtti.

UNHCR, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yayımladığı son raporda, "Federal üye devletler içerisindeki ve Somali hükümeti ile federal üye devletler arasındaki aşiret çatışmaları ile siyasi ihtilaflar kırılgan güvenlik durumunu daha da tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

BM mülteci ajansı, ülkedeki güvenlik durumunun halen gergin olduğunu, ayrım gözetmeyen çok sayıda saldırıdan sorumlu olan ve genellikle sıradan Somali vatandaşlarına zarar veren El Şebab örgütünün elindeki toprakları geri almak için askeri operasyonların sürdüğünü kaydetti.

UNHCR, devlet dışı silahlı gruba karşı düzenlenen ayrım gözetmeyen misilleme saldırılarının, masum insanların ölümüne ve yerinden edilmesine yol açtığını belirtti.

BM kuruluşuna göre onlarca yıldır süren çatışma ve güvensizlik, siyasi gerilimler, aşiret dinamikleri ve iklim değişikliği ise benzeri görülmemiş bir insani krize yol açtı.

Açıklamada, "Şiddetli yağış ve seller 2023'ün sonunda azaldı ancak Somali'de iklim krizi sürüyor. Sellerin ve kuraklığın etkileri çok sayıda Somaliliyi yerinden etmeye devam ediyor" denildi.

UNHCR; hükümet, federal üye devletler ve kalkınma ve insani yardım ortaklarıyla işbirliği içinde mülteciler ve sığınmacılar, geri dönen mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için kalıcı çözümler bulmanın Somali'deki en önemli önceliklerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti.