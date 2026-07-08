Somali'de RTE Sağlık Fakültesi'nden mezuniyet töreni - Son Dakika
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Somali'de RTE Sağlık Fakültesi'nden mezuniyet töreni

08.07.2026 09:35
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Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreninde, Somali Sağlık Bakanı Türk-Somali işbirliğini vurguladı, birincilikle mezun olan Kadra Abdiaziz Nur ülkesine hizmet etmek istediğini söyledi.

Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, düzenlenen törenle yeni mezunlarını uğurladı.

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Somali Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Dr. Ali Haji Aden, Kültür ve Turizm Bakanı Abdifitah Kasım Mohamud, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği yetkilileri, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Sebahattin Kalkan ve Türkiye ile Somali'den sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Gündoğdu, törende yaptığı konuşmada, "Bugün mezun oluyorsunuz. Yarın ülkenin her köşesinde işini en iyi şekilde yapan sağlık çalışanları olarak birçok kurumda görev alacaksınız. Ancak daima dönüp bakacağınız yer, ilk yuvanız olan Mogadişu Somali Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Somali Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Aden, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, Somali halkının Türkiye'nin ve Türk halkının ülkeye sağladığı destek ve kardeşliği hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da gelişeceğine işaret eden Aden, "Kaynaklarımızı da Türk kardeşlerimizin desteğiyle değerlendirdiğimizde ekonomik ve askeri alanlarda dünya meselelerinde işbirliği yapan iki ülke olacağız inşallah." dedi.

Fakülteyi birincilikle tamamlayan Kadra Abdiaziz Nur, AA muhabirine Türkçe yaptığı açıklamada, mezuniyet gününün hayatındaki en özel ve gurur verici günlerden biri olduğunu vurguladı.

Nur, okulu birincilikle tamamladığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Önce Allah'a şükrediyorum. Daha sonra aileme, hocalarıma ve birlikte eğitim gördüğüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra ülkeme hizmet etmek ve afet yönetimi alanında faydalı çalışmalar yapmak istiyorum." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesindeki eğitimlerine devam ederken ney dersleri de alan öğrenciler, mezuniyet töreninde hocaları eşliğinde ney üfledi.

Mezuniyet töreni, öğrencilere başarı belgeleri ve çeşitli ödüllerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali'de RTE Sağlık Fakültesi'nden mezuniyet töreni - Son Dakika

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