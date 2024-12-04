Somali'de Eş-Şebab Operasyonu: 27 Terörist Öldürüldü - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab Operasyonu: 27 Terörist Öldürüldü

Somali'de düzenlenen operasyonda Eş-Şebab'a ait 27 terörist etkisiz hale getirildi.

04.12.2024 15:49
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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 27 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (NISA), ülkenin Orta Şebelle bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattığını açıkladı.

Açıklamada, operasyon sonucunda 27 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölge halkına çatışmaların yaşandığı alanlardan uzak durmaları ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde hatırlatma yapılan açıklamada, "Bu operasyon, bölgedeki terör unsurlarını temizlemek amacıyla devam etmektedir. Somali halkına zarar vermeye devam eden Eş-Şebab milisleri hedef alınacaktır." ifadeleri kullanıldı..

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab Operasyonu: 27 Terörist Öldürüldü - Son Dakika

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