Somali'de Eş-Şebab Operasyonu: 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Galgadud ve Orta Şabel bölgelerinde örgüte yönelik askeri operasyonlar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, düzenlenen operasyonda 59 örgüt üyesini etkisiz hale getirildiği, 4 askerin de hayatını kaybettiği ve bazı bölgelerin örgüt üyelerinden temizlendiği kaydedildi.

Hükümet güçleri Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarını yoğunlaştırırken örgüt üyeleri ise sivil ve askeri bölgeleri hedef alıyor.