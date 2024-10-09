Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Galgadud ve Orta Şabel bölgelerinde örgüte yönelik askeri operasyonlar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, düzenlenen operasyonda 59 örgüt üyesini etkisiz hale getirildiği, 4 askerin de hayatını kaybettiği ve bazı bölgelerin örgüt üyelerinden temizlendiği kaydedildi.
Hükümet güçleri Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarını yoğunlaştırırken örgüt üyeleri ise sivil ve askeri bölgeleri hedef alıyor.
Son Dakika › Güncel › Somali'de Eş-Şebab Operasyonu: 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?