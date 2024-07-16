Somali'de Ocak Ayından Beri 134 Kişi Kolera Salgınında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Somali'de Ocak Ayından Beri 134 Kişi Kolera Salgınında Hayatını Kaybetti

Somali Sağlık Bakanlığı, ülkede ocak ayından beri devam eden kolera salgınında 134 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, bu yıl 16 bin 231 vaka tespit edildiği ve salgının hijyen malzemelerine ulaşım zorluğu ile yağış ve sellerin etkisiyle tetiklendiği belirtildi. Salgınla mücadele kapsamında ise ülke genelinde 920 bin 913 kişiye kolera aşısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

16.07.2024 16:53
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Somali'de ocak ayından beri 134 kişinin kolera salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera salgınına dikkat çekildi.

Açıklamada, ocak ayından beri salgın nedeniyle 134 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan bu yıl 16 bin 231 vakanın tespit edildiği belirtilen açıklamada, hijyen malzemelerine ulaşım zorluğu ile yağış ve sellerin salgını tetiklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Maalesef bu yıl kolera nedeniyle 134 ölüm kaydedildi ve bu durum salgının ciddiyetini ortaya koymakta." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, salgınla mücadelede ülke çapında 920 bin 913 kişiye kolera aşısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Somali'de 2023'te yaklaşık 18 bin kolera vakası tespit edilirken, yarısından fazlası 5 yaş altı çocuk olmak üzere 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali'de Ocak Ayından Beri 134 Kişi Kolera Salgınında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de Ocak Ayından Beri 134 Kişi Kolera Salgınında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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