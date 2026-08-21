Somali'deki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Somali'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

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Somali'de insani yardım kesintileri çocuklarda yetersiz beslenmeyi %32 artırdı, acil destek gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Somali'deki insani yardımlarda benzeri görülmemiş kesintiler yapıldığını bildirerek "Bu yılın ilk 6 ayında Somali'de şiddetli akut yetersiz beslenme ve komplikasyonlarla stabilizasyon merkezlerine kabul edilen çocuk sayısında (geçen yılın aynı dönemine göre) yüzde 32'lik bir artış yaşandı." dedi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Somali'de, insani yardımlara yönelik kesintilerin sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini belirten Elder, bu sebeple beslenme hizmetlerinin durmasının yanı sıra su, eğitim ve korumanın da daha ulaşılmaz hale geldiğini vurguladı.

Elder, bu durumun en büyük bedelini çocukların ödediğini söyleyerek "Eşi benzeri görülmemiş insani yardım kesintilerinin ardından 205 sağlık ve beslenme tesisi zaten kapandı. Çocuklar üzerindeki etkisi aniden görüldü. Bu yılın ilk 6 ayında Somali'de şiddetli akut yetersiz beslenme ve komplikasyonlarla stabilizasyon merkezlerine kabul edilen çocuk sayısında (geçen yılın aynı dönemine göre) yüzde 32'lik bir artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

Somali'nin giderek kötüleşen bir iklim kriziyle karşı karşıya da olduğunu aktaran Elder, bu durumun, Somali'de devam eden insani krizi gelecek aylarda zirve yapması beklenen şiddetli sellerle daha da ağırlaştırmakla tehdit ettiğini dile getirdi.

"Bu yıl yaklaşık 1,9 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden etkileneceği tahmin ediliyor"

Elder, "Somali'deki çocukları krize iten baskılar yoğunlaşırken, savunmasız çocukları korumak için ayrılan kaynaklar tam da o anda kesiliyor. Cömert bağışçı desteğine duyulan ihtiyaç da artıyor. Somali'de 5 yaşın altındaki yaklaşık 1 milyon kız çocuğu ile genç kızlar ve kadınlar beslenme hizmetlerine erişimini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu yıl yaklaşık 1,9 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden etkileneceği tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık yarım milyonu en ölümcül türü olan şiddetli akut yetersiz beslenmeden etkilenecek." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi çocuklara hayat kurtarıcı yardım ulaştırmanın dahi giderek zorlaştığını belirten Elder, UNICEF'in hayat kurtarıcı kargo ve operasyonları için kritik hava bağlantısı sağlayan BM İnsani Hava Servisinin (UNHAS) Somali'deki bütçesinin 2025 ile 2026 arasında yüzde 40 azaldığını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'deki İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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