Somali'den Somaliland'in Büyükelçilik Girişimine Kınama

Somali, ülkenin kuzeybatı bölgesi olarak nitelendirilen Somaliland'in Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açma girişimini güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali Federal Cumhuriyeti'nin ülkenin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığının sarsılmaz olduğu yinelenerek, devletin hukuki ve siyasi statüsünü zayıflatmaya yönelik her türlü tek taraflı girişim ve uluslararası meşruiyete aykırı adımların reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeybatı bölgesi olarak nitelendirilen Somaliland'in Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açma girişiminin güçlü bir şekilde kınandığı kaydedildi.

Bu adımın hukuki açıdan tamamen hükümsüz ve geçersiz olduğu vurgulanan açıklamada, bunun hiçbir yasal sonuç doğurmayacağı ve Arap ile İslam dünyasına yönelik kabul edilemez bir provokasyon teşkil ettiği aktarıldı.

Öte yandan Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland bölgesinin sözde Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Hagi'nin, 18 Mayıs'ta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubunu sunduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

The Times of Israel'in haberinde, yalnızca İsrail tarafından "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanınan Somaliland'in ilk kez bir ülkeye sözde büyükelçi atadığı aktarıldı.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla Somaliland'i tanıdıklarını duyurmuş, bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ve tek ülke olmuştu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.