Somali Deniz Görev Grubu Görevde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının, Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat ve koruma görevine devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali Deniz Görev Grubu unsurlarımız, Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine sağlanan refakat ve koruma görevine devam ediyor." bilgisine yer verildi.
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