Somali Meclisi, Doğu Afrika Topluluğu üyeliğini onayladı - Son Dakika
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Somali Meclisi, Doğu Afrika Topluluğu üyeliğini onayladı

Somali Meclisi, Doğu Afrika Topluluğu üyeliğini onayladı

Somali Meclisi, Doğu Afrika Topluluğu'na üyelik anlaşmasını kabul etti. Üyelik sürecinin tamamlanmasıyla Somali, geniş bir ekonomik pazara erişim imkanı elde edecek. EAC'nin nüfusu, KDC'nin katılımıyla 300 milyonu aşmıştır. Somali, EAC'nin 8. üyesi olmuştur.

10.02.2024 18:45
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Somali Meclisi, ülkenin Doğu Afrika Topluluğu (EAC) üyeliğine onay verdi.

Meclis, bugün başkent Mogadişu'da yaptığı oturumda, bloğa kasım ayında kabul edilen ülkenin üyelik anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Somali, Topluluğa üyelik sürecinin tamamlanmasıyla geniş bir ekonomik bir pazara erişim imkanı sağlamış olacak.

Afrika'nın doğusundaki Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinden Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya, Güney Sudan ve Uganda'nın oluşturduğu hükümetlerarası kuruluş olan EAC'nin nüfusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) katılımıyla 300 milyonu aşmıştı.

EAC'ye kasım ayında kabul edilen Somali, 8'inci üye olmuştu.

İlk olarak 1967'de kurulan ve 1977'de çöktükten sonra 2000'de yeniden faaliyete geçen topluluk, üye devletlerin bir araya geldiği Doğu Afrika Federasyonu'nu kurmayı ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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