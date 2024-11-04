Somali Görev Grubu Oruç Reis\'e Refakat Etti

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TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan Somali Deniz Görev Grubu, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının, Oruç Reis Araştırma Gemisi ile destek gemilerine "Refakat ve Koruma" görevlerine devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, göreve dair fotoğraflara da yer verildi.