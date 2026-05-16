Somali Ordusundan Eş-Şebab'a Darbe

Somali ordusu tarafından Baydhabo bölgesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab'a üye en az 50 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali ordusunun, Baydhabo'da sabah saatlerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda en az 50 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, operasyon kapsamında, saldırılarda kullanılan araçlar ile silahlı unsurların konuşlandığı bazı noktaların da imha edildiği aktarıldı.

Son dönemde terör örgütüne yönelik operasyonların yoğunlaştığı bölgelerde örgütün ağır kayıplar verdiği belirtiliyor.

Ülkede 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, uzun yıllardır Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.