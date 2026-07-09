Somali Ordusundan Eş-Şebab'a Operasyon - Son Dakika
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Somali Ordusundan Eş-Şebab'a Operasyon

09.07.2026 11:50
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Somali ordusu, Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 2 elebaşı ve 14 militanı etkisiz hale getirdi.

Somali ordusu ile Jubaland eyaletinin Aşağı Cubbe bölgesindeki güvenlik güçlerinin, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği koordineli operasyonda 2 elebaşı ile 14 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Aşağı Cubbe bölgesinin Badhadhe ilçesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik koordineli operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda örgütün 2 elebaşı ile 14 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, 2 örgüt mensubunun yaralı olarak yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyonda terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarında kullandığı çok sayıda silah, mühimmat ve askeri teçhizatın ele geçirildiği bildirildi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali Ordusundan Eş-Şebab'a Operasyon - Son Dakika

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