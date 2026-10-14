SOMİ OSB, 850 bin metreküp imalat farkı için fazla ödeme yapılmadığını bildirdi - Son Dakika
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SOMİ OSB, 850 bin metreküp imalat farkı için fazla ödeme yapılmadığını bildirdi

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SOMİ OSB, ulusal ve yerel medyada çıkan asılsız haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 850 bin metreküp imalat farkı için fazla ödeme yapılmadığı, 523 hektarlık bölgede doğal gaz ölçümü çalışmalarının henüz başlatılmadığı belirtildi.

Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (SOMİ OSB), son günlerde bazı ulusal ve yerel medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SOMİ OSB'den yapılan açıklamada, OSB ve Yönetim Kuruluyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik giderek artan asılsız haberler neticesinde, şeffaf ve sorumlu yönetim anlayışları gereği iş ve işlemlerine dair kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının hasıl olduğu kaydedildi.

Toplam 523 hektarlık alanı kapsayan OSB'de ihalelerin alan büyüklüğü nazara alınarak etaplara ayrıldığı ve açık eksiltme yöntemiyle gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Basına ve tüm sanayicilerimize açık şekilde ilan edilerek yürütülen bu süreç sonucunda, muhammen bedelin yarısına ve piyasada geçerli olan ve uygulanan fiyatların çok daha altında bedelle ihale edilerek, bölgemiz ve sanayicilerimiz lehine büyük titizlikle neticelendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2023'te kamulaştırma sürecinin Türkiye'de rekor sayılabilecek sürede bitirilerek taşınmazların yüzde 99'unun OSB'nin mülkiyetine geçirildiği, toplam yatırımcı sayısının 253'e ulaştığı belirtilerek, söz konusu asılsız haberler ve çeşitli mecralarda söylemlerdeki hak edişlerle ilgili iddiaların aksine, bölgedeki fazla kübaj ölçümü yapılmasının, 850 bin metreküp imalat farkının ödenmesi veya sahaya inmeyen malzemelerin bedelinin ödenmesi suretiyle fazla ödeme yapılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Kasım 2025'in toplamının 176 bin metreküp, Aralık 2025-Ocak 2026'nın toplamının 49 bin metreküp, bu yıl şubat, mart ve nisan aylarının toplamının 124 bin metreküp ve mayısta 94 bin metreküp olduğu, özellikle bu aylarda yapılan ödemelerin toplamının dahi 850 bin metreküpe ulaşmadığı ve bölge tarafından bahsedilen içerikte veya tutarda herhangi ödeme gerçekleştirilmediği aktarıldı.

OSB'de gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin 5 üyeden oluşan yönetim kurulundan, başkandan veya vekil ile bir yönetim kurulu üyesinin imzası ile çift imzalı olarak yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bölgemizin altyapı çalışmaları ve doğal gaz ölçümleri üzerinden yürütülmeye çalışılan olumsuz algı ile ortaya atılan iddialar hiçbir somut dayanağa sahip olmayıp tamamen gerçeğe aykırıdır. Halihazırda bölgemizde altyapı çalışmaları planlandığı şekilde devam etmekte olup, doğal gaz altyapısına ve ölçümüne ilişkin herhangi çalışma veya faaliyet henüz başlatılmamıştır. Mevcut aşamada bölge genelinde yalnızca toprak hareketleri, hafriyat çalışmaları, yol ve parsellerin oluşturulmasına yönelik düzenlemeler ile istinat duvarı yapım çalışmaları yürütülmektedir. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından sırasıyla elektrik altyapısı, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemleri, kullanma ve içme suyu teminine yönelik altyapı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Doğal gaz altyapısına ilişkin çalışmalar ise tüm bu aşamaların tamamlanmasını müteakip en son aşamada başlatılacaktır. Dolayısıyla doğal gaz ölçümleri ile ilgili hususlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Bölgenin kuruluşundan itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen iç ve dış denetim mekanizmalarına tabi olduğu aktarılan açıklamada, müteşebbis heyet başkanlığının temsilcilerinin de bulunduğu denetim kurulunca her 3 ayda bir periyodik denetlemeler yapıldığı, her yılın ocak ayında mali kayıt, hesap ve finansal işlemlerinin yeminli mali müşavir tarafından denetlendiği, hazırlanan raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildiği ve müteşebbis heyet tarafından yönetim kurulunun mali ile idari faaliyetlerinin yıllık değerlendirilerek ibra edildiği bildirildi.

Açıklamada, tüm altyapı hizmetlerinin uzman müşavir firmalarca kontrol edilip onaylandığı, hak edişler ve ödemelerin bu doğrultuda yüklenicilere yapıldığı kaydedilerek, "Hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddialar, çalışanlarımızı, teknik ve hukuki süreçlerde hizmet aldığımız müşavir firmalarımızı, müteşebbis heyetimizi, yönetim kurulumuzu, görev alan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini haksız biçimde zan altında bırakmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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