Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Büyük gün için geri sayım yapan aileler, gelen bir mesajla adeta şok yaşadı. Damadın eski sevgilisi, gelinin babasına ulaşarak “Bu çocukla kızınızı evlendirmeyin” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj ve damatla yan yana çekilmiş bir fotoğraf gönderdi.

"FOTOĞRAFTAKİ GÖMLEĞİ BEN ALDIM"

Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından damat, karenin eski olduğunu iddia ederek kendisini savunmaya çalıştı. Ancak müstakbel gelinin dikkati skandalı ayyuka çıkardı. Fotoğraftaki detayları inceleyen gelin, damadın üzerindeki gömleği sadece 3 ay önce kendisinin satın aldığını belirterek yalanı ortaya çıkardı. Yakayı ele veren damat bu kez “Tesadüfen karşılaştık” savunmasına sığındı. Görüntünün bir otelde çekildiğinin anlaşılması üzerine ise “Arkadaşımın düğünü vardı” diyerek geri adım attı.

"BEN BU DÜĞÜNE GELMİYORUM"

Skandal mesajlar ve üst üste gelen çelişkili açıklamalar gelin evini savaş alanına çevirdi. Mesajları gören gelinin babası "Ben bu düğüne gelmiyorum” diyerek tepki gösterirken, gelinin annesi gözyaşlarına boğuldu.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Krizin damadın ailesine sıçraması üzerine oğlunun yaptıklarına ve yaşanan rezalete tepki gösteren damadın annesi de devreye girerek “Bu düğünü derhal iptal edin” restini çekti. Nikah masasına saatler kala patlak veren ihanet krizinin ardından düğünün tamamen iptal edildiği öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan yazışmalar kısa sürede gündem oldu.