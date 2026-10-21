Sonbaharın renkleri Kütahya Domaniç\'teki dağ yollarında dronla görüntülendi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sonbaharın gelişiyle Kocayayla Geçidi ve çevresindeki sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ormanlar güzel manzaralar oluşturdu.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan virajlı dağ yollarının çevresindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle renk değiştirdi. Meşe, çam ve kayın ağaçlarının yaprakları, sonbaharın renkleri olan sarı ve kahverenginin tonlarına büründü. Bölgedeki sonbahar manzarası dronla görüntülendi.