Sonbaharın renkleri Kütahya Domaniç\'teki dağ yollarında dronla görüntülendi

Sonbaharın renkleri Kütahya Domaniç'teki dağ yollarında dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sonbaharın gelişiyle Kocayayla Geçidi çevresindeki ormanlar sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Domaniç ile Bursa İnegöl arasındaki dağ yollarında meşe, çam ve kayın ağaçlarının renk değiştirdiği manzara dronla görüntülendi.
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sonbaharın gelişiyle Kocayayla Geçidi ve çevresindeki sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ormanlar güzel manzaralar oluşturdu.
Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan virajlı dağ yollarının çevresindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle renk değiştirdi. Meşe, çam ve kayın ağaçlarının yaprakları, sonbaharın renkleri olan sarı ve kahverenginin tonlarına büründü. Bölgedeki sonbahar manzarası dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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