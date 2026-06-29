Sondaj Gemileri Boşta Kalma Maliyeti Yüksek - Son Dakika
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Sondaj Gemileri Boşta Kalma Maliyeti Yüksek

29.06.2026 10:22
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CHP'li Yavuzyılmaz, TPAO'nun sondaj gemilerinin yüksek boşta kalma maliyetine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri AŞ'nin kullandığı sondaj gemilerinden birinin günlük boşta kalma maliyetinin 388, 5'inin ise 437'şer bin dolar olduğunu bildirerek, "Bu rakamların astronomik seviyede yüksek olmasından, harcanan paranın yandaş şirketlere şişirilerek aktarıldığı anlaşılıyor" dedi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri AŞ'nin sondaj gemilerine ilişkin AK Partili yetkilileri "uyardığını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sondaj gemilerinin verimli çalışması için doğru bir planlama yapılması ve TPAO'ya bağlanan yandaş şirket hortumlarının kesilmesi çok kritik. Sondaj gemilerinin iş üretilemeyen durumlardaki boşta kalma maliyetlerini belgesiyle tespit ettik. 2025 yılı itibarıyla envanterdeki sondaj gemilerinin 1 günlük boşta kalma maliyetleri Fatih sondaj gemisi 437 bin dolar, Yavuz sondaj gemisi 437 bin dolar, Kanuni sondaj gemisi 388 bin dolar, Abdülhamid Han sondaj gemisi 437 bin dolar, Çağrı Bey sondaj gemisi 437 bin dolar, Yıldırım sondaj gemisi 437 bin dolar. 6 adet sondaj gemisinin günlük boşta kalma maliyeti toplamı 2 milyon 573 bin dolar. Güncel kurla günlük 120 milyon lira."

Bu rakamların astronomik seviyede yüksek olmasından, harcanan paranın yandaş şirketlere şişirilerek aktarıldığı anlaşılıyor. TPAO'ya bağlanan yandaş hortumlarının kesilmesi ve gemilerin çalışma planlamasının doğru yapılması şart. Gemilerin kesinlikle boşta kalmaması gerekli. Zira taksimetre ışık hızında çalışıyor."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, TPAO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sondaj Gemileri Boşta Kalma Maliyeti Yüksek - Son Dakika

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