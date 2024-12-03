Sorgun Barajı açıldı

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde yer alan Sorgun Barajı'nda çalışmalar tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.

Erdemli ilçesindeki 61 bin dekar tarım arazisini sulama suyuna kavuşturacak olan Sorgun Barajı'nın açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirdiği açılış törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ali kıratlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Levent Uysal, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Vali Pehlivan, " Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Tören kapsamında 564 tesis açıldı, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu kapsamda da Mersin'de Sorgun Barajı'nın açılışını gerçekleştirdik. Sorgun Barajı'yla beraber ilimizde 14 tesisin açılışı gerçekleştirilmiş oldu. Sorgun Barajı geçtiğimiz yıl tamamlanıp su tutmaya başlamıştı. Barajımızla birlikte toplam 61 bin dekar tarım arazisi sulanacak. Buradan yaklaşım 50 bin insanımız yararlanacak. 12 bin çiftçi ailemiz bu imkandan faydalanacak. Barajımız aynı zamanda elektrik üretim kapasitesine de sahip. Aynı zamanda 38 milyon kilovat saat enerji üretimi gerçekleştirilecek. Ekonomiye de yıllık 600 milyon TL'lik katkı yapması bekleniyor. Yatırımların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından tesisler kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Temelden 109 metre yüksekliğindeki Sorgun Barajı, 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Barajın tamamlanması ile 9 köy ve 2 beldeyi kapsayan 61 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak, ayrıca kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacak.

Haber: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),