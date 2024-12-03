Sorgun Barajı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sorgun Barajı açıldı

Sorgun Barajı açıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yer alan Sorgun Barajı'nda çalışmalar tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.

03.12.2024 17:48  Güncelleme: 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yer alan Sorgun Barajı'nda çalışmalar tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.

Erdemli ilçesindeki 61 bin dekar tarım arazisini sulama suyuna kavuşturacak olan Sorgun Barajı'nın açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirdiği açılış törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ali kıratlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Levent Uysal, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Vali Pehlivan, " Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Tören kapsamında 564 tesis açıldı, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu kapsamda da Mersin'de Sorgun Barajı'nın açılışını gerçekleştirdik. Sorgun Barajı'yla beraber ilimizde 14 tesisin açılışı gerçekleştirilmiş oldu. Sorgun Barajı geçtiğimiz yıl tamamlanıp su tutmaya başlamıştı. Barajımızla birlikte toplam 61 bin dekar tarım arazisi sulanacak. Buradan yaklaşım 50 bin insanımız yararlanacak. 12 bin çiftçi ailemiz bu imkandan faydalanacak. Barajımız aynı zamanda elektrik üretim kapasitesine de sahip. Aynı zamanda 38 milyon kilovat saat enerji üretimi gerçekleştirilecek. Ekonomiye de yıllık 600 milyon TL'lik katkı yapması bekleniyor. Yatırımların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından tesisler kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Temelden 109 metre yüksekliğindeki Sorgun Barajı, 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Barajın tamamlanması ile 9 köy ve 2 beldeyi kapsayan 61 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak, ayrıca kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacak.

Haber: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Erdemli, Ekonomi, Güncel, Mersin, Sorgun, Enerji, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun Barajı açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:36:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sorgun Barajı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.