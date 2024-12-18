Sorgun\'da Altyapı Çalışmaları İncelendi

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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

İmam Hatip ve Bulut caddelerindeki yol yama çalışmaları ile Dutluk Parkı'nda çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Ekinci, ilçenin her köşesine hizmet götürmek için yoğun çalıştıklarını belirtti.

Trafik güvenliğini sağlamak, yolları iyileştirmek ve park alanlarını daha kullanışlı hale getirmek istediklerini ifade eden Ekinci, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap veriyoruz. Sorgun'un her noktasında sorunları çözüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizi hak ettiği modern seviyeye taşımaya kararlıyız." dedi.

Ekinci, daha sonra Şeker Fabrikası yolunda devam eden doğal gaz çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.