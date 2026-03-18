Sorgun\'da Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve Garnizon Komutanı Hava İkmal Yarbay Selahattin Onur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sorgun Kaymakamlığında devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada Şehit Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Doğancı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, tiyatro gösterileri sunuldu. Etkinlik Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Program sonunda davetliler, salonda düzenlenen şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.