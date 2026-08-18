Sorgun'da Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Sorgun'da Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı

Sorgun\'da Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda çocukların güvenliği, kurumlar arası işbirliği ve koruyucu hizmetler ele alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, koruyucu ve destekleyici hizmetler ile alınması gereken tedbirler ele alındı.

Canpolat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yetişmelerinin sağlanması amacıyla kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, yapılacak çalışmaları ve alınacak tedbirleri görüştüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yozgat, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun'da Çocuk Koruma Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

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