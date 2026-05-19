Sorgun'da Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.
Sorgun Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Abdurrezak Canpolat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
İlçedeki kapalı spor salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Arslan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi sundu. Halk oyunları, tekvando ve jimnastik gösterilerinin ardından özel eğitim öğrencileri sahne aldı.
Program, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
