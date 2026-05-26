Sorgun'da Kabir Ziyaretleri

26.05.2026 17:51
Sorgunlu vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret ederek dua etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde ilçe merkezi ve köylerdeki mezarlıkları ziyaret etti.

Kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua etti.

Sorgun Müftü Vekili Nadir Yiğit, AA muhabirine, dini bayramlarda kabir ziyaretlerinin önemli olduğunu söyledi.

Müslümanların özellikle arife günü ve bayramın birinci gününde hayatını kaybeden yakınları için mezarlıkları ziyaret ettiğini belirten Yiğit, arife günü ziyaret yapamayanların bayramın birinci günü de kabir ziyareti gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
