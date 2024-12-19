Sorgun'da Kermes ile Yerli Üretim Desteklendi

Güncel

Sorgun'da Yerli Malı Haftası kapsamında dar gelirli öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kermesin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, kermesten elde edilen gelirin, dar gelirli öğrenciler yararına kullanılacağını söyledi.

Güçlü bir ekonomi için yerli üretimin artırılmasının önem taşıdığını ifade eden Öcal, "Yerli ürünlerin kullanımı ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin hazırladığı yerel ürünler sergilendi ve satışa sunuldu. Hem katılımcılar hem de öğrenciler, bir yandan geleneksel lezzetlere sahip çıkarken bir yandan da yerli üretimin teşvik edilmesine katkıda bulundular. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi

Kermese, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.