Sorgun'da KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Sorgun'da KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

Sorgun\'da KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı
01.08.2025 15:52
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde KOSGEB destek programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yozgat KOSGEB İl Müdürlüğü ile Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde Sorgun TSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda KOSGEB'in güncel destek programları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantının açılışında konuşan Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, KOSGEB desteklerinin bölgedeki işletmeler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, oda olarak KOSGEB ile iş birliğini artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

KOSGEB İl Müdürü Dilara Uyar ise yaptığı sunumda, girişimcilik destek programları, makine-teçhizat alımı, yazılım, personel giderleri gibi başlıklarda sağlanan destekler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar, destek kapsamına giren sektörler, e-devlet üzerinden yapılacak işlemler ve destek sürecinde istenen belgeler konusunda detaylı bilgiler verildi. Ayrıca katılımcıların soruları yanıtlanarak uygulamalı bilgiler de paylaşıldı.

Toplantıya, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, yönetim kurulu üyeleri, KOSGEB Yozgat İl Müdürü Dilara Uyar, KOSGEB uzmanları ile çok sayıda girişimci ve işletme temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun'da KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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